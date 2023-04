Ubach insisteix en posar la defensa dels ecosistemes i comunitats de muntanya a l’agenda internacional

Al centre, Maria Ubach en la cloenda de l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha participat telemàticament aquest dimecres a la cerimònia de cloenda de l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes, que l’ONU va proclamar pel 2022.

L’acte –que posa punt i final als actes celebrats al llarg de l’any passat– l’ha organitzat la Mountain Partnership o Aliança per les Muntanyes, una aliança voluntària de socis de les Nacions Unides dedicada a millorar la vida dels pobles de muntanya i protegir els entorns de muntanya de tot el món. La cerimònia de cloenda ha comptat amb la presència del director general de la FAO, Qu Dongyu, i amb un missatge del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres.

En la seva intervenció, Ubach ha posat en relleu “la necessitat crucial de protegir els ecosistemes muntanyosos” i les seves comunitats davant els efectes del canvi climàtic. “Com altres països de muntanya, Andorra percep directament els impactes del canvi climàtic sobre la biodiversitat de les nostres muntanyes”, ha apuntat.

En aquest sentit, la ministra en funcions ha emfatitzat que l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes “ha demostrat ser una oportunitat per a augmentar la consciència a nivell mundial sobre la importància de la conservació i de l’ús sostenible de les muntanyes”. A més, ha afegit, “ha brindat oportunitats per a unir forces per a dur a terme accions concretes”. De fet, Maria Ubach ha recordat que Andorra format part activament de l’Aliança per les Muntanyes i del seu comitè directiu, i s’ha referit a l’organització, per part del Principat, d’una reunió ministerial sobre el clima a les regions de muntanya en el marc de la COP27.

Precisament, la titular d’Afers Exteriors en funcions ha informat que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, va sol·licitar –mitjançant una carta– als organitzadors de la COP28, que s’incloguin les muntanyes a l’agenda de la reunió plenària de la COP28. “Esperem mobilitzar les Nacions Unides i a altres parts interessades a portar les muntanyes al centre de les discussions sobre el canvi climàtic”, ha afirmat.

“La declaració de l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes el 2022 ha permès col·locar la sostenibilitat i la resiliència dels ecosistemes i de les comunitats de muntanya al centre dels processos, de les polítiques i de les inversions nacionals i internacionals”, ha finalitzat Maria Ubach.