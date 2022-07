Ubach i Schmid aposten pel multilateralisme per a afrontar la resolució de conflictes a Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimecres amb la secretària general de l’OSCE, Helga Maria Schmid. La visita de l’alta representant internacional, que va iniciar-se aquest dimarts amb una reunió de treball amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, representa la primera vegada que una secretària general de l’OSCE visita Andorra de forma oficial des que el Principat es va adherir a l’organisme el 1996.

Durant la trobada, ambdós representants han pogut intercanviar diferents temàtiques, així com han advocat per la necessitat de continuar impulsant el multilateralisme per a la resolució de qualsevol conflicte, ja que cap Estat pot respondre sol a les problemàtiques globals actuals.

L’OSCE és un organisme que vetlla per la seguretat, en totes les seves dimensions, i en particular en matèria d’armaments. A més, també aborden altres temes com ara la lluita contra el canvi climàtic, l’empoderament i la formació de les dones i la participació dels joves. En aquest sentit, Espot i Schmid han expressat la seva preocupació per les conseqüències humanitàries i econòmiques de la guerra a Europa i han subratllar la tasca i el rol important de l’OSCE per al diàleg en matèria de seguretat, per a mitigar les conseqüències de la guerra en els països veïns de la zona de conflicte.

La visita de Schmid ha permès explicar a la secretària general la realitat andorrana i ella ha pogut explicar de primera mà el rol de l’OSCE a nivell internacional i més particularment en el context actual del conflicte a Ucraïna. Per aquest motiu, la secretària general s’ha reunit també amb la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, i la delegació parlamentària d’Andorra a la OSCE. També ha tingut l’ocasió de veure’s amb la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés i amb la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Abans de finalitzar la visita, la ministra Ubach i la secretària general han ofert una roda de premsa. La titular d’Afers Exteriors ha agraït la visita de l’alta representant internacional i ha destacat que el Govern treballa per a obrir noves vies de col·laboració amb l’OSCE, en l’àmbit educatiu i de la lluita contra el canvi climàtic. Per la seva part, Schmid ha fet un balanç positiu de la col·laboració d’Andorra amb la OSCE tant a nivell governamental com parlamentari.

Participació dels joves d’Andorra a l’OSCE

La visita de la secretària general de l’OSCE s’emmarca en la sèrie de consultes nacionals i regional que està duent a terme l’organisme internacional destinades a donar veu a dones i homes joves en els processos de presa de decisions i en la promoció de la seguretat internacional. Per aquest motiu, l’OSCE ha organitzat un Roadshow al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

En l’acte hi han pogut participar 18 joves d’Andorra que han treballat i intercanviat idees i experiències en matèria de seguretat, de lluita contra el canvi climàtic i sobre els reptes actuals de la seguretat a Europa. En el marc d’aquesta trobada de joves, Helga Maria Schmid ha donat una conferència sota el títol ‘OSCE Debating Perspectives 20-30 Roadshow’.

Tant Ubach com Schmid han expressat la seva satisfacció per la participació dels joves andorrans durant el Roadshow que permet que tinguin una experiència internacional i, així, permet donar a conèixer l’OSCE a Andorra.