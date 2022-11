Ubach i Riba visiten Suècia per a explicar el treball d’Andorra per tal d’assolir l’Acord d’associació

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’han desplaçat aquest divendres a Estocolm, Suècia, en visita oficial. El viatge té com a voluntat refermar la cooperació ja existent entre Andorra i el país nòrdic –en el terreny bilateral, multilateral i Europeu– i compartir els temes vinculats a la negociació de l’Acord d’associació que estaran a l’agenda del primer semestre de l’any vinent, especialment donat que Suècia assumirà la presidència de torn del Consell de la Unió Europea a partir de l’1 de gener del 2023.

L’agenda de treball ha començat aquest matí amb la visita al Parlament suec, on Ubach i Riba han estat rebuts pel president de la Comissió parlamentària d’Afers Exteriors, Aron Emilsson, amb qui han mantingut una reunió i han pogut abordar la situació internacional marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. La ministra i el secretari d’Estat han informat Emilsson de l’estat de les negociacions amb la UE per tal d’assolir l’Acord d’associació, destacant la importància d’aquest per a Andorra.

La jornada a la capital sueca ha prosseguit amb una trobada de la delegació andorrana amb el ministre d’Afers Exteriors, Tobias Billström. Maria Ubach i Landry Riba han manifestat la voluntat que la futura presidència sueca al Consell de la UE tingui el compromís polític de continuar impulsant les negociacions d’Andorra per a l’Acord d’associació. En aquest sentit, ambdós han demanat al ministre Billström que les incloguin dins les seves prioritats, tal com ja van fer les presidències anteriors de França i la República Txeca.

A més, durant la reunió, que s’ha celebrat a la seu del Ministeri d’Afers Exteriors suec, Ubach i Billström han coincidit en la importància de reforçar i promoure la cooperació entre els dos països, especialment en àmbits com ara l’economia, el turisme o la digitalització. En el terreny financer, Ubach ha plantejat la possibilitat de negociar un Conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) entre Andorra i Suècia. Els dos homòlegs han pogut intercanviar impressions sobre el context mundial, determinat especialment per les repercussions del conflicte a Ucraïna.

Finalment, la ministra i el secretari d’Estat han clos el desplaçament amb la visita a Vinnova, l’agència d’innovació sueca que contribueix a la implementació dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, així com a la participació en els programes europeus en matèria d’innovació. De fet, Maria Ubach i Landry Riba –que s’han trobat amb el cap del departament de Cooperació Inteernacional, Fredrik Friberg– han pogut conèixer de primera mà com Vinnova implementa l’Agenda 2030 i han expressat la possibilitat de compartir sinergies amb Andorra Recerca i Innovació (ARI).