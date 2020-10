Ubach i Riba participen en el 38è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach,i el secretari d’estat d’Afers europeus, Landry Riba, han participat aquest dimecres el 38è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus sota la presidència de Catalunya. Donada l’actual situació sanitària, l’acte s’ha desenvolupament manera virtual, exceptuant la delegació catalana, que ho ha fet presencialment des de Vielha, indret d’acollida previst pel plenari d’enguany.

Durant la primera part plenari, s’ha celebrat lloc una taula rodona sobre l’impacte de la Covid-19 en els territoris fronterers de muntanya, reptes socioeconòmics i ambientals de la pandèmia. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha exposat les mesures dutes a terme a Andorra durant l’actual crisi sanitària i la necessitat de cooperar en l’àmbit transfronterer per fer front als reptes sanitari, econòmic i social.

Per concloure la jornada s’ha dut a terme la lectura i l’aprovació de la Declaració de Presidents així com les intervencions dels representants dels 7 territoris que conformen la CTP. La declaració de presidents adoptada ha fet èmfasi en la crisi sanitària i en la voluntat de participar de manera activa en el pla de recuperació de la UE així com consolidar el paper de la CTP com a autoritat de gestió per al futur programa POCTEFA.

També s’ha plantejat que la UE pogués incrementar els recursos destinats a la cooperació transfronterera així com adoptar un estatut específic per als treballadors transfronterers. Un altre punt expressat en la declaració es la voluntat dels presidents de continuar reforçant els mitjans a favor de l’Observatori Pirinenc per al Canvi Climàtic (OPCC).

En la seva intervenció, la ministra d’Afers Exteriors ha posat en relleu els dos eixos de treball de la CTP. D’una part l’Estratègia Pirinenca que desenvolupa amb els Grups de Treball de Joventut, Patrimoni Cultural, Salut i Mobilitat les propostes de projectes de cooperació en aquests àmbits. D’altra part, s’ha fet referència a la importància per Andorra de la seva participació en el Programa POCTEFA 2014-2020 en el qual socis andorrans han participat en més de trenta projectes. Actualment s’està treballant en el nou programa POCTEFA 2021-2027 i Andorra ha expressat l’interès en que el nou programa contempli una àrea funcional que englobi els territoris de muntanya de la zona Est del Pirineu.

Ubach ha agraït ha agraït la tasca duta a terme per part del Govern de Catalunya el durant aquest primer any de presidència.