Ubach i Calvó volen que la perspectiva de les zones muntanyoses es tingui en compte a l’ONU

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han participat aquest dijous, de forma telemàtica, a l’esdeveniment paral·lel organitzat per Andorra i el Mountain Partnership de la FAO en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell en desenvolupament sostenible de Nacions Unides i que ha comptat també amb la participació de representants de Kirguizistan, Nepal, Bhutan, Perú, Espanya, Itàlia i una representant de l’Aspen International Mountain Foundation (AIMF)

L’esdeveniment paral·lel, ‘Mountains and sustainable development: a pathway for accelerating action’, s’ha organitzat en el marc de l’Any Internacional de les Muntanyes que se celebra durant aquest any, i pel qual Andorra ha preparat diverses activitats per a donar-li visibilitat. Les ministres han destacat la importància del canvi climàtic i la seva afectació als ecosistemes de muntanya i la necessitat de prendre acció per a combatre el canvi climàtic i minimitzar les conseqüències que ja s’estan produint i afectant les zones de muntanya.

Així, en el discurs d’obertura de la trobada, Ubach ha destacat que l’Any Internacional de les Muntanyes és una ocasió especial per a “defensar encara més la implementació de l’Agenda 2030 i conscienciar sobre la importància del desenvolupament sostenible de les muntanyes”.

De fet, Ubach, que ha recordat que Andorra va ser un dels copatrocinadors d’aquesta iniciativa, ha ressaltat que “els països muntanyosos s’enfronten a diversos reptes per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible i l’acció col·lectiva és més necessària que mai per superar-los”. Així, ha demanat que s’integri, tal com ha fet Andorra en les seves polítiques, la perspectiva de les muntanyes en tots els processos de les Nacions Unides.

En aquesta línia, la titular d’Afers Exteriors ha explicat alguns dels projectes que ha impulsat el Principat per a la conservació de les muntanyes i els paisatges. Ha destacat la participació d’Andorra a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, la implementació del 100% de les escoles públiques al projecte Escola Verda i el nomenament d’Ordino com a reserva de la biosfera per a la UNESCO.

Per la seva banda, en el discurs de cloenda, la ministra Silvia Calvó ha apuntat que els ecosistemes de muntanya, com el d’Andorra, estan identificats entre els més vulnerables al canvi climàtic, ja que la temperatura evoluciona més ràpidament en aquestes regions, tant pel que fa als impactes sobre la població que hi viu, com en els serveis ecosistèmics que ofereixen.

En aquest línia, Calvó ha apuntat que Andorra “fa una aposta urgent i decidida per a reduir les emissions d’efecte hivernacle i augmentar l’adaptació i la resiliència amb solucions basades en la natura, unint esforços amb actors locals i fomentant associacions internacionals”.

La ministra, Sílvia Calvó, també ha aprofitat la seva intervenció per a anunciar la participació d’Andorra a la 6a reunió global del Mountain Partnership, que tindrà lloc a Aspen (Estats Units d’Amèrica) el proper mes de setembre.