Ubach es reuneix amb Azoulay i Lenoir

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dijous a la seu de la UNESCO, a París, amb la directora d’aquest organisme internacional, Audrey Azoulay. La ministra Ubach és a la capital francesa per participar en la 40a sessió de la Conferència Ministerial de la Francofonia, que es va celebrar ahir.

Azoulay ha agraït a Ubach el compromís d’Andorra amb el multilateralisme i amb la UNESCO; precisament el Principat assumeix per primera vegada la presidència del grup electoral 1, que aglutina una vintena d’Estats Europeus i d’Amèrica del Nord. Les dues mandatàries també han parlat de la situació a Ucraïna després de l’agressió de la Federació de Rússia. En aquest sentit, ambdues han coincidit amb la necessitat de recuperar el diàleg com a única forma de relació. Justament el Consell Executiu de la UNESCO va adoptar ahir una decisió sobre Ucraïna en els temes que concerneixen l’organisme, com les polítiques d’educació, ciències, comunicació i cultura, i que Andorra va copatrocinar juntament amb 65 altres Estats.

Durant la seva trobada amb Azoulay, Ubach també ha repassat les diferents candidatures andorranes en curs a l’entitat, com ara la Candidatura binacional Andorra–França al Patrimoni Cultural Immaterial ‘Les festes de l’Os dels Pirineus’, presentada el 2021 i que s’examinarà enguany, el projecte de candidatura Andorra Reserva de la Biosfera, que podria presentar-se durant el darrer trimestre del 2022, o el projecte de candidatura transnacional al Patrimoni Mundial ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra’.

Finalment, la titular d’Afers Exteriors també ha fet esment al projecte andorrà ArtCamp, que s’ha exportat a diversos llocs del món. Així, ha apuntat que en el proper Consell Executiu –que tindrà lloc a l’abril–Andorra presentarà una iniciativa titulada ‘La Ruta de la pau: Diàleg i acció per la tolerància i la comprensió intercultural’, basada en aquest projecte. A més, ha apuntat que actualment s’està realitzant una edició d’ArtCamp a la Universitat d’Ajman als Emirats Àrabs Units, amb el suport tècnic de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU).

Maria Ubach ha convidat formalment la directora general de la UNESCO a visitar el Principat durant el 2023, coincidint amb el 30è aniversari de l’adhesió andorrana a l’organisme.

A banda de la trobada amb Azoulay, aquest matí la ministra d’Afers Exteriors també ha mantingut una reunió de treball amb l’ambaixador de la Unió Europea, Didier Lenoir. L’ambaixador ha agraït especialment a Ubach l’alineament del Govern d’Andorra amb les sancions aplicades per la UE a Rússia i Bielorrússia, així com l’adhesió a les declaracions que s’han fet als diferents organismes internacionals.

Segons Lenoir, el canvi de l’equip negociador per tractar l’Acord d’Associació amb la UE, que passa a dependre directament del Secretariat General de la Comissió Europea, és una notícia que confirma la voluntat de fer avançar més ràpidament les negociacions.

Ubach signa un memoràndum d’Amistat i Cooperació amb el seu homòleg de la República Gabonesa

Durant el seu segon dia de treball a París, la ministra d’Afers Exteriors i el seu homòleg de la República Gabonesa, Michael Moussa Adamo, han signat un memoràndum d’Amistat i Cooperació que consolida la bona entesa entre ambdós països, després de 16 anys de relacions diplomàtiques.

Així, Ubach ha destacat que és el primer memoràndum d’aquest tipus que Andorra signa amb un país del continent africà, alhora que forma part de l’espai francòfon. El text facilita la mobilitat entre ambdós països, amb per exemple, l’exempció de visats per desplaçar-se, cosa que permetrà promoure projectes conjunts. El memoràndum també permet reforçar el diàleg i reforçar la cooperació en els àmbits econòmics, comercials, culturals i científics.

La titular de la cartera d’Afers Exteriors ha apuntat que el Principat d’Andorra i la República Gabonesa comparteixen valors comuns com la defensa de l’estat de dret, la democràcia, els drets humans així com el multilateralisme.