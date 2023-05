Coberta del llibre infantil “Tut-ank-Amon”

Títol: Tut-ank-Amon, el jove faraó

Escriptor/a: Enric Lluch

Il·lustrador/a: Francesc Rovira

Editorial: Brúixola Editorial

Pàgines: 128

Edat: A partir de 9 anys

Enric Lluch regala al jove lector una nova història centrada en l’antic Egipte. Als títols de La faraona perduda, El faraó Totun-nàs i Questim-Aton s’hi afegeix aquest que ara ressenyem, que explica, en clau d’humor, la vida del jove faraó Tut-ank-Amon, un personatge que morí just abans de complir divuit anys i que des de ben petit va arrossegar una coixesa que no li va impedir succeir en el tron el seu pare Questim-Aton.

Si aquest relat destaca per alguna cosa és pel to humorístic amb què està impregnada cada etapa de la vida del jove faraó: des de com va mirar de ser hàbil per a conduir un carro de guerra, disparar fletxes, utilitzar l’escut i l’espasa i caçar lleons al desert, i l’enorme paciència que van tenir els seus guàrdies personals Colós i Sal per a ensenyar-li aquestes habilitats, a com va cercar promesa a la vora d’un riu i es va decidir per una jove que pescava llisses. Així era aquest jove faraó que finí en tenir un atac de tossuderia: va voler baixar unes dunes en un carro tirat per cavalls que mai pogué dominar.

La narració és lineal, no presenta cap complicació argumental i, sobretot, és rica en accions que desperten el somriure del lector. Aquest és, sense cap tipus de dubte, el gran mèrit d’aquesta història.





Moisès Selfa / Clijcat / Faristol