El Departament de Turisme d’Encamp participa avui dimecres al Travel Market de Sant Sebastià per presentar l’oferta turística a les agències de viatges participants a l’esdeveniment, de la zona de Sant Sebastià i província, i els mitjans de comunicació especialitzats.

Durant el dia d’avui es mantindran al voltant d’una cinquantena de contactes promocionals directes amb agències i touroperadors, per part de la responsable del Departament i un dels tècnics de turisme que han acudit al workshop, per tal d’explicar els recursos turístics existents a la parròquia, així com les principals activitats programades enguany a nivell d’interès per als visitants, especialment en l’àmbit esportiu.

Per part del conseller de turisme, Nino Marot s’ha destacat que “entre les accions de promoció que tenim planificades, hi ha un col·lectiu prioritari, que és el turisme esportiu i familiar, al qual és possible arribar-hi amb accions promocionals com aquesta”

Per part del Departament de Turisme del Comú d’Encamp es participa en diferents workshops especialitzats durant l’any per promocionar turísticament la parròquia, però aquesta és la primera vegada que ha acudit a l’esdeveniment organitzat per ACAVE (Asociación corporativa d’agencias de viaje especializada) a Sant Sebastià.