Tuixent-la Vansa ajorna l’estrena de la temporada d’hivern

L’estació d’esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa ha comunicat que finalment no estrenarà la temporada d’hivern 2022-2023 aquest dissabte. El complex de l’Alt Urgell havia anunciat dimarts l’obertura de l’àrea de raquetes de neu per a aquest cap de setmana. Finalment, però, s’esperaran a la setmana entrant, quan esperen poder tenir millors condicions de neu i circuits traçats per a poder començar a practicar també esquí de fons.

Tuixent-la Vansa va rebre la primera nevada important de la temporada aquest dilluns i això obria la porta a rebre els primers aficionats. No obstant això, des de l’estació han decidit que el gruix encara no és suficient i esperen a tenir les condicions adients d’aquí a pocs dies, tenint en compte que s’espera noves nevades.

Pel que fa a la resta d’estacions de Tot Nòrdic, cap d’elles ha anunciat encara la data d’obertura, tot i que han avançat que treballen per a fer-ho com més aviat millor i han rebut positivament la neu caiguda els darrers dies. Una de les més beneficiades ha estat Tavascan, que aquesta setmana ja presenta un aspecte completament hivernal i un bon gruix de neu.