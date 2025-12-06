Tuixent celebra la 31a edició de la Fira de la Vall

Tuixent celebra al llarg d’aquest cap de setmana, 6 i 7 de desembre, la seva Fira de la Vall, que enguany arriba a la 31a edició. La proposta ha esdevingut un lloc de trobada de veïns i visitants a l’inici de la temporada d’hivern. El programa començava avui dissabte, a les 12 del migdia, amb un assaig del Ball de Llancers a la Plaça Major, i a les 6 de la tarda es farà l’acte d’encesa de llums de Nadal, a la plaça de la Serra del Cadí i a càrrec d’un pregoner sorpresa. Tot seguit hi haurà un berenar popular i, a 2/4 de 7, una Cantada de Nadal a càrrec del Cor Si Ve Moll i l’Escola de Tuixent.
Al llarg de diumenge, de les 10 del matí a les 6 de la tarda, la plaça Serra del Cadí acollirà les parades de la fira, amb venda de productes artesans i de proximitat. Paral·lelament hi haurà diverses activitats. A les 12 del migdia es farà una projecció del programa ‘Beatus ille’ de La 2 de TVE que ha dedicat a Tuixent, seguida d’un col·loqui amb les autores d’aquest reportatge, Marta Càceres i Montse Cuní.
A la una, La Sonsoni oferirà música tradicional, i des de la mateixa hora s’oferirà escudella i entrepans de botifarra o cansalada a Can Cortina. Ja a la tarda, a les 3 hi haurà tir amb arc, a càrrec de Boscaris. I per a acabar, a les 4 tindrà lloc el Torneig de la Vall, a l’espai de l’aparcament.