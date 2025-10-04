Tuixent acull, per primer cop, l’Escola de Salut, un cita setmanal amb la salut i el benestar

Tuixent ha acollit la seva primera Escola de Salut, una iniciativa de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) la Seu d’Urgell que ha convertit els dimecres al matí en una cita setmanal amb la salut i el benestar. El programa ha constat de set sessions durant l’estiu obertes a tota la població i orientades a donar eines pràctiques per a millorar la qualitat de vida. L’oferta ha estat molt variada i s’ha abordat la nutrició, la psicologia, la fisioteràpia i la medicina preventiva, entre altres qüestions.
Els continguts han tractat la importància d’una alimentació equilibrada, la higiene del son i la reducció del consum de fàrmacs. També s’ha incidit en la respiració com a eina d’activació, en la gestió del colesterol, i en la prevenció i maneig de la incontinència urinària. A més, s’ha fet una formació pràctica en reanimació cardiopulmonar i de desfibril·lador extern automàtic (RCP-DEA) i un taller lúdic de còctels sense alcohol i tècniques de relaxació, que va posar el punt i final al cicle.
Les sessions les han conduït professionals de l’atenció primària i especialistes de l’EAP la Seu d’Urgell, i hi han intervingut metges i metgesses, la psicòloga, la fisioterapeuta i la dietista-nutricionista.
Valoració positiva
Els assistents han valorat molt positivament l’experiència i la proximitat dels experts. “Cada sessió ha esdevingut un punt de trobada i d’aprenentatge compartit, reforçant els vincles comunitaris i posant en valor la importància de cuidar la salut des d’una perspectiva integral”, han explicat des de l’EAP. A més, l’experiència ha servit per a demostrar la importància de descentralitzar les activitats comunitàries, “acostant-les als municipis més petits del territori i garantint així l’equitat en l’accés a la promoció de la salut”.