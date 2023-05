Títol: Tú también lo harías

Durada: 30 minuts

Gènere: Crim, suspens

Creació: David Victori, Jordi Vallejo

Intèrprets: Pablo Molinero, Ana Polvorosa, Elena Irureta

Temporades: 1 Capítols: 8

Tú también lo harías és un thriller que comença amb l’atracament a mà armada d’un dels autobusos de la línia que connecta l’aeroport de Barcelona amb la ciutat de Manresa. Un dels passatgers s’arma de valor per a enfrontar-se als atracadors i després d’un forcejament acaba amb la vida dels tres lladres. Després del succés, el responsable de les morts fuig del lloc sense deixar rastre.

Quan els agents Fran Garza i Rebeca Quirós arriben al lloc dels fets, els sis testimonis del que ha passat asseguren no recordar la cara del passatger que ha matat els atracadors. La seva actitud porta Fran i Rebeca a pensar que els testimonis han fet un pacte de silenci per a encobrir el fugitiu, per a evitar que pugui anar a la presó. Aviat la notícia arriba als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, i el fugitiu comença a ser conegut com a ‘El justiciero’. El cas es fa viral i l’opinió pública es posiciona en contra de la Policia i sorgeix un debat sota el hashtag: #TuTambiénLoHarías





Sensacine