Trucs per estalviar aigua que no coneixes

Hi ha maneres molt òbvies d’estalviar aigua, com no deixar l’aixeta oberta mentre un es raspalla les dents. Però també existeixen més fórmules de no malgastar l’aigua i reduir la seva factura a casa. Estalviar aigua és no solament important per disminuir els costos del rebut mensual, sinó per assegurar la supervivència del planeta. Però es pot reduir aquest consum. Com? A través d’un consum eficient que s’aconsegueix si se segueixen els següents consells:

Com rentar el cotxe sense aigua? Es pot rentar en sec! Al mercat existeixen netejadors biodegradables creats per netejar els vehicles, que no contaminen amb detergents tòxics. Crear jardins i terrasses xeròfils amb plantes adaptades al clima sec. Aquests jardins compten amb plantes adaptades a l’escassetat d’aigua. Tenen un baix manteniment i un mínim consum d’aigua. Usar el mateix got d’aigua tot el dia. A la llarga, es reduirà el nombre de vegades en el qual cal engegar el rentavaixella. Cuinar els aliments al vapor. Per coure els aliments fa falta molta aigua; en canvi, per cuinar-los al vapor, amb omplir una miqueta el cassó és suficient. I, a més, cuinar al vapor conserva millor els nutrients dels aliments. Tenir una paperera al bany. Hi ha qui empra el vàter com si fos una galleda d’escombraries. Si es vol estalviar aigua, i no contaminar, posa una paperera per al bany i tirar la cadena solament el necessari. Rentar la roba amb menys freqüència. La neteja i la higiene personal són essencials. Mudar-se cada dia de mitjons i roba interior és obligat, però hi ha peces en les quals es fa servir en excés la rentadora i, després de posar-se-les solament unes hores, s’envien al cistell de la roba bruta, quan poden utilitzar-se més d’una vegada. En fregar el sòl, no omplir la galleda fins a dalt. N’hi ha prou que estigui plena d’aigua a un terç de la seva capacitat per poder netejar bé.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat