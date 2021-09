Trucs per a netejar la casa gastant poca aigua

A tots ens agrada tenir la casa neta. El pensament general és que fa falta gastar molta aigua per a netejar a fons, però no. Amb els següents trucs, podràs contribuir al fet que no es malbarati aigua, alhora que vius en un entorn higiènic i agradable.

En primer lloc, centra’t en els aspectes de neteja que es poden fer en sec, és a dir, sense aigua. Això inclou escombrar, podar les plantes o treure les teranyines. Així trauràs la majoria de la pols i ja la teva casa semblarà una altra completament diferent. També encarrega’t de mantenir-ho tot ordenat, perquè si no crea una sensació de brutícia.

A més, no t’oblidis de netejar la pols de les taules i els mobles, utilitzant un plomall o un drap. En aquest cas, pots usar un drap humit, però amb unes gotes serà suficient.

A l’hora de fregar, no fa falta que omplis la galleda fins als topalls, només necessites la quantitat justa per a poder mullar bé el pal de fregar.

A l’hora de rentar els plats, intentar fer servir la quantitat justa d’aigua. Mulla el fregall amb una mica d’aigua i vés ensabonant els plats i fregant per a llevar la brutícia. Deixa actuar el sabó i, per aclarir-los, posa tots els plats que puguis en la pica per a aprofitar al màxim l’aigua.

Per Tot Sant Cugat

Font: vivirhogar.republica.com