Trucs per a engrandir visualment el bany

Hi ha moltes maneres d’engrandir el bany visualment. Dins de les millors opcions per a convertir almenys de vista, un petit espai en un gran, trobem aquestes idees genials que compartim. Pren nota, si encara no has trobat la solució per a un petit bany.

Miralls per tot arreu

Aquesta és una manera de les més fàcils i que resulta molt decorativa i funcional. En reflectir tant les parets com les llums natural i artificial, engrandeixen l’espai. Encara que és només un efecte visual realment ens fa la sensació d’amplitud. Així que si t’agraden els miralls has de recórrer a aquest truc que a més resulta econòmic. El millor és triar-los amb marcs blancs o sense ells. No oblidis tampoc triar una dutxa totalment de vidre.

Minimalisme extrem

En engrandir espais, l’estil decoratiu que més ajuda és el minimalista. Aquest et permet aprofitar el poc espai amb què comptes sense renunciar a res. Triant mobiliari de grandària més reduïda que resulti més pràctic i que sigui igualment atractiu. Un imperatiu d’aquest truc és que triïs colors dins de la paleta de neutres del minimalisme. Les seves tonalitats clares contribuiran sens dubte, a engrandir l’espai.

Molta llum

Si alguna cosa contribueix a la sensació de menys espai, és la falta de llum. Sigui natural o artificial sempre has de poder comptar amb molta llum en el bany. Recorre als grans finestrals si pots. Perquè la llum es reflecteixi encara millor, tria parets totalment blanques. Terra i parets de color blanc donaran bon resultat per a unificar l’espai.

Col·loca llums intenses sobre els miralls de manera que en enfosquir il·luminin encara més l’estada.

També és important mantenir l’ordre al màxim

Això permet gaudir d’aquesta sensació d’espai. Quan l’entorn llueix desordenat, no sols desllueix la decoració, si no crea una sensació d’aclaparament. Si l’estada és petita, es veurà encara més limitada d’espai.

Aprofita les parets per a utilitzar mobles encastats. Això buida el sòl i aprofita l’espai que no sempre apreciem.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com