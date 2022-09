Trucs per a aconseguir que les fulles de les plantes brillin

Les plantes són un dels elements decoratius més importants en la llar, però és imprescindible donar-los les cures que es mereixen perquè llueixin increïbles. Aquest manteniment inclou una bona neteja i una correcta il·luminació.

Si parlem de la neteja de les fulles, la recomanació és molt senzilla: si en passar el dit per alguna de les fulles de la planta, aquest deixa una marca visible, és el moment de netejar-la. Els experts recomanen col·locar-la sota la dutxa o la banyera.

Per a eliminar per complet la pols, simplement cal passar un drap de microfibra per la superfície de les fulles. El millor és fer-ho a primera hora del matí i després treure la planta al balcó o a la terrassa perquè s’assequi al llarg del dia.

Si a més de llevar-los la pols volem donar-los lluentor a les fulles, podem utilitzar un abrillantador. Es tracta d’un producte molt fàcil d’usar. Tan sols cal polvoritzar-ho sobre les fulles i retirar-ho amb un drap.

Existeix un producte que rep el nom d’abonament foliar, amb el qual podem nodrir les plantes al mateix temps que donem lluentor a les fulles. El procés és molt simple: tan sols cal polvoritzar el producte o abonament foliar en les fulles i en les taques de calç.

Seguint aquests consells, podem tenir unes plantes d’interior ben cuidades i amb un aspecte increïble a casa. Són un element decoratiu molt important que, a més, purifiquen l’ambient.

Per vivirhogar.republica.com