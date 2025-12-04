Trondheim, segona parada de la Copa del Món per a Irineu Esteve i Gina del Rio

Una vegada obert el calendari de Copa del Món, el cap de setmana passat a Ruka, arriba la segona cita del circuit mundial al nord d’Europa i ho fa a Trondheim (Noruega) amb Irineu Esteve i Gina del Rio. Tres curses en tres dies, amb els dos andorrans repartits en dos d’elles inicialment. El divendres se celebra l’sprint, el dissabte els 20km skiathlon (clàssic i skating), i el diumenge els 10km en skating.
Sprint: Gina del Rio
La prova sprint de divendres comptarà només amb Gina del Rio. La qualificació serà a les 9:45h, mentre que les finals estan previstes per les 12:15h.
Skiathlon: Irineu Esteve
Dissabte arribarà l’skiathlon, amb 20km repartits en 10km en clàssic i els altres 10km en skating, a partir de les 11:10h la cursa masculina, que serà on hi haurà representació andorrana, amb Irineu Esteve.
10km: Irineu i Gina
Diumenge serà el dia en què competiran tots dos, Irineu Esteve i Gina del Rio, als 10km individuals en skating, amb la prova femenina a les 9:30h i la masculina a les 11:55h.