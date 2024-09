Trofeu Encamp: Partit entre el Cadí La Seu i el Toulouse Metropole Basket

Una pilota de bàsquet entrant a la cistella (iStock)

Aquest divendres es disputa al Centre Esportiu del Pas de la Casa el segon partit del Trofeu Encamp de bàsquet que enguany ha arribat a la seva sisena edició. El primer encontre el va disputar fa uns dies el BC Andorra contra l’Hiopos Lleida, compromís que es va saldar a favor del conjunt tricolor amb un marcador de 85 a 80.

Ara és el torn per al bàsquet femení de la mà del Cadí La Seu. L’equip urgellenc s’enfrontarà al Toulouse Metropole Basket. El matx, de gran nivell i que sabran apreciar els amants dels bàsquet, començarà a les 20 hores. Les entrades es poden adquirir al preu és de 10 euros (menors de 12 anys gratuït i s’ha de treure entrada) i com en les edicions anteriors, la recaptació de les entrades anirà íntegrament destinada a Càritas d’Encamp per a desenvolupar projectes solidaris.





Comprar l’entrada per al Cadí La Seu – Toulouse MB aquí!