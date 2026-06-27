Troben un excursionista mort al pic de Baborte

Els Bombers han trobat, aquest divendres, el cos sense vida d’un excursionista del qual se n’havia denunciat la desaparició poques hores abans, dijous cap a les 11 la nit. El cadàver l’han localitzat poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, situat al terme municipal d’Alins. El servei d’emergències va rebre l’avís de la desaparició perquè l’home havia sortit dijous al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d’haver coronat el cim.
Durant la matinada, després de desplaçar-se a la zona de Baborte, els Bombers van localitzar el vehicle de l’excursionista al pàrquing del Pont de la Farga, cosa que va permetre concretar la zona de la recerca. A primera hora del matí d’aquest divendres s’havia ampliat el dispositiu i, finalment, a primera hora de la tarda l’han trobat en una zona pròxima al pic.
Al dispositiu d’aquest divendres hi han participat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) tant de la Seu d’Urgell com de les unitats de Valls i Cerdanyola del Vallès. També hi ha actuat l’helicòpter de rescat i els equips de drons, a més de dotacions terrestres. La recerca s’ha fet en estanys de la zona, refugis, cabanes i diversos itineraris de muntanya, a més del barranc del Sotllo.
Després de la localització, els Bombers han posat el cos sense vida a disposició dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències judicials corresponents per a esclarir les causes de la mort. El cos policial també ha participat en l’operació amb efectius de la Unitat d’Intervenció en Muntanya, la Unitat d’Investigació de Tremp i la Unitat de Mitjans Aeris.