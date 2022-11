Trobada Teatre presenta l’obra ‘Un fanàtic del Barça’ a Montferrer i Castellbó

El grup de Montferrer Trobada Teatre torna a l’activitat i aquest cap de setmana presentarà la seva nova proposta, l’obra ‘Un fanàtic del Barça’. La representació es podrà veure aquest dissabte, dia 26 de novembre, a la nit (22.00 h) i diumenge 27 a la tarda (18.00 h) a la sala d’actes de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò.

Pel que fa al nou muntatge, Joana Mallafré, de Trobada Teatre, ha explicat en una entrevista a RàdioSeu que novament han optat per a oferir una proposta per a passar una bona estona amb “una obra divertida, per a riure molt i no pensar en coses penoses sinó en passar-ho bé”. El grup ha preparat la posada en escena al llarg dels darrers mesos, després que la pandèmia havia condicionat la possibilitat que els seus membres es trobessin amb plena normalitat. A més dels assaigs, també han treballat especialment la preparació dels decorats. Per això, animen tothom a assistir-hi en aquests dos dies de representació.

El preu de l’entrada és de 10 euros, tot i que l’accés és gratuït per a infants de fins a 10 anys. Amb la recaptació, Trobada Teatre farà una aportació a l’edició d’enguany de La Marató de TV3. L’activitat té el suport de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò.