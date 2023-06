Trobada entre els síndics i els cònsols d’Andorra la Vella

Miquel Canturri, Carles Enseñat, David Astrié i Sandra Codina (Consell General)

La millora dels accessos al barri del Pui es tindrà en compte en la reforma prevista dels Jardins de Casa de la Vall. Així ho han fet saber el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, als cònsols d’Andorra la Vella, David Astrié i Miquel Canturri, durant la visita institucional que ha tingut lloc aquest dilluns al migdia.

Durant la trobada, Ensenyat i Codina han manifestat el seu compromís en treballar per a construir un nou accés al barri del Pui que permeti una connexió més directa amb el casc antic. Aquest nou vial que s’estudiarà com executar-lo, hauria de ser únicament per als vianants i es construiria durant les obres de reforma dels Jardins de Casa de la Vall. Aquesta proposta ha estat molt ben rebuda per Astrié i Canturri, ja que aquest nou accés serà molt beneficiós per als veïns de la zona, que actualment han de fer molta volta per a arribar al centre històric.

Un altre dels temes que s’han tractat durant la visita al Comú d’Andorra la Vella ha estat l’impuls als entorns de protecció de Casa de la Vall i de l’Església de Sant Esteve. Ambdues institucions s’han compromès a treballar conjuntament en la redacció dels entorns de protecció dels dos edificis.

Per a acabar, els síndics generals i els cònsols d’Andorra la Vella han acordat mantenir una nova trobada durant la tardor per a tractar aquests i altres temes d’interès tant per al Consell General com per al Comú d’Andorra.