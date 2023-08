Trobada entre el secretari general de l’OMD i el síndic

Carles Enseñat i Kunio Mikuriya (Consell General)

En el marc de la visita a Andorra de Kunio Mikurilla, secretari general de l’Organització Mundial de Duanes (OMD), el síndic general, Carles Enseñat, l’ha rebut a Casa de la Vall. La trobada ha servit també per a posar en comú els diferents reptes en matèria de duanes com són les compres en línia o la simplificació dels tràmits per a facilitar el comerç local.

També s’han destacat les oportunitats i els desafiaments que presenta la singularitat geogràfica i la situació fronterera d’Andorra, posant l’èmfasi especial en el context europeu i la posició geopolítica d’Andorra. La bona sintonia entre les parts ha estat evident durant tota la trobada, reflectint una voluntat compartida de comprensió i col·laboració.