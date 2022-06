Trobada de la ministra Maria Ubach amb la representant d’ACNUR, Sophie Muller

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha rebut aquest dijous a l’Edifici Administratiu del Govern a la representant de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a Andorra, Sophie Muller, i a la responsable de la Unitat de protecció dels refugiats d’ACNUR, Marta Garcia.

Ubach ha compartit amb Muller i Garcia els mecanismes de coordinació que s’han desplegat a Andorra per a gestionar l’arribada, l’acollida i la integració de les persones refugiades provinents dels conflictes a Síria i a Ucraïna. D’aquesta manera, la ministra ha pogut compartir amb les dues representants d’ACNUR els mecanismes establerts per a facilitar la inclusió i protecció de les persones refugiades, així com per a promoure la sensibilització de la població.

La representant de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats ha valorat positivament la tasca transversal del Govern en favor de l’acollida de les persones refugiades i ha reiterat el suport del seu organisme a Andorra en aquesta iniciativa, agraint les contribucions econòmiques voluntàries del Principat en favor d’ACNUR. En aquest sentit, tant Ubach com Muller s’han emplaçat a reforçar la cooperació entre Andorra i ACNUR, fomentant l’intercanvi d’experiències i a fi de poder beneficiar-se de l’experiència de l’ACNUR en la matèria.

Sophie Muller i Marta Garcia van arribar aquest dimecres al Principat i van començar la seva agenda de treball amb una reunió interministerial que va comptar amb representants d’Afers Socials, Interior, Economia, Educació, Política lingüística, Ocupació i Afers Exteriors.

Durant la trobada, Muller i Garcia van poder conèixer de primera mà la situació de les persones refugiades residents a Andorra en diferents àmbits, com és el cas del sector laboral o l’educatiu i l’assistència tant social com sanitària de les quals es poden beneficiar.

La visita oficial al país de les dues representants d’ACNUR finalitza aquest dijous amb una reunió amb la síndica general, Roser Suñé, i posteriorment amb una trobada amb les ONG andorranes.