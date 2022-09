Trobada de la gent gran de les parròquies d’Ordino i Andorra la Vella

La Trobada de la Gent Gran Activa es reprèn enguany, organitzada pels comuns d’Andorra la Vella i el Comú d’Ordino amb el suport del Comitè Olímpic Andorrà. Dues jornades programades, el divendres 30 de setembre, amb una caminada a la Ruta del ferro, una classe de taitxí i un dinar de germanor; i dimecres que ve, 5 d’octubre, a l’Estadi comunal Joan Samarra d’Andorra la Vella, amb una xerrada a càrrec del Servei d’envelliment i salut del SASS. L’objectiu es retrobar tota la gent gran d’Andorra que hauran de fer la inscripció a la casa pairal de la seva parròquia.

Les conselleres de social d’Andorra la Vella i Ordino, Meritxell Pujol i Eva Choy, acompanyades de Jordi Orteu, director del COA, han presentat aquest matí de dimarts el programa i han confirmat 150 inscripcions ja formalitzades. Totes dues, han coincidit a destacar la importància d’aquestes jornades. “Cal remarcar els esforços per a oferir a la nostra gent gran activitats atractives i que els suposin un plus per a la seva salut cada vegada més”, ha reconegut Pujol.

Per la seva part, Eva Choy ha insistit en la importància de tenir una bona forma física per a preservar l’autonomia i independència de la gent gran que són els grans reptes socials cap a aquest col·lectiu. El representant del COA, Jordi Orteu s’ha mostrat satisfet de renovar aquest acord que permet donar suport econòmic per a incentivar l’esport i l’exercici físic entre la gent gran. Orteu ha confirmat que la primavera de 2023 se celebraran uns nous Jocs a les parròquies d’Encamp i Canillo.

Durant la caminada, divendres 30, a les nou del matí, en el tram de Llorts i durant el circuit, es proposarà fer diferents proves de memòria i habilitat. Per a aquells que tinguin més dificultat de mobilitat, el passeig es farà al voltant del poble amb arribada a la plaça de la Closa, que finalitzarà amb una pràctica de taitxí, en la que podrà participar tothom.

D’aquesta manera ningú es quedarà fora, independentment de la seva forma física. Després podran anar a jugar a la petanca al jardí de la Casa Pairal. De tornada, es podrà agafar el bus des d’Ansalonga o des d’Arans i els participants es retrobaran en un dinar al poble d’Ordino.

La xerrada del SASS, dimecres 5, a les quatre de la tarda, a l’Estadi Joan Samarra, estarà introduïda per la Dra Eva Heras, i la impartirà el Dr. Pablo Garibaldi per a parlar sobre la importància de l’exercici físic des del punt del vista mèdic. A la xerrada ‘Exercici físic per a un envelliment saludable”, participa també l’esportista i entrenador Jan Missé que explicarà la importància de l’exercici, des de l’àmbit més esportiu. En acabar es farà una pràctica de vint minuts, i per a acabar s’oferirà a tots els assistents un berenar saludable.