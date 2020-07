Trobada de final de curs del seminari interdiocesà a la Seu d'Urgell

Des de dimecres i fins aquest divendres, al Seminari de la Seu d’Urgell ha tingut lloc la trobada de final de curs de tots els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. Fins aquests dies havien estat cadascú a la seva Diòcesi o llar familiar, o parròquia, confinats, i aquests dies han estat molt importants per retrobar-se i compartir les vivències dels dies de pandèmia així com enfocar l’aprofitament del temps d’estiu.

Els han acompanyat el Rector i el Vicerector així com el director espiritual, amb l’Arquebisbe Joan-Enric Vives que és el bisbe delegat per al Seminari Interdiocesà. Han estat tres dies intensos de comunió viscuda i amistat, de pregària, de reflexió i festa, així com d’excursions i de comiat dels alumnes de cinquè que ja acaben el temps de convivència comunitària al Seminari Interdiocesà a Barcelona.

Van residir al Seminari de la Seu d’Urgell, i han tingut una tarda de compartir a fons i llargament, destacant el que més els havia interrogat i servit del temps de pandèmia i de la situació dura de confinament, amb l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Joan Enric. El dia 2 van tenir un temps de Recés amb una predicació del Vicari episcopal d’Urgell Mn. Antoni Elvira, i a la tarda una excursió a Sant Joan de l’Erm. Una festa de comiat, i el darrer dia, una excursió al llac d’Engolasters d’Escaldes-Engordany.