Trobada de final de curs, a la Seu, del projecte intergeneracional “Ens escrivim”

L’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dilluns, després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia, el retrobament de padrins i alumnes que han participat en el projecte ‘Ens escrivim’. La trobada ha posat el colofó al carteig entre 35 parelles, formades per gent gran i alumnes de tercer curs d’ESO del col·legi La Salle, sense desvetllar la seva identitat, i que avui s’ha pogut conèixer personalment.

En aquesta trobada entre els participants del projecte ‘Ens escrivim’ cada parella ha rebut un diploma amb el nom del padrí o padrina i del o la jove estudiant amb qui s’ha escrit durant el curs com a record d’aquesta experiència intergeneracional. L’acte ha finalitzat amb un esmorzar de germanor entre padrins i alumnes.

Enguany, però, també hi ha pres part en aquest carteig l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, i el regidor de Joventut, Joan Llobera, que aquest dilluns també han conegut la seva parella epistolar.

Recordem que enguany s’ha recuperat una nova edició del projecte ‘Ens escrivim’ que es va iniciar el 2012, i consisteix en que padrins i joves es vagin comunicant al llarg del curs escolar a través d’una carta manuscrita escrita per cadascuna de les dues parts. A cada alumne participant en el projecte se li va atorgar una parella, és a dir, una persona gran, que a través de les cartes han aprofitat per presentar-se i parlar sobre ells mateixos i la seves vides.

La primera carta la va escriure el padrí cap a l’alumne assignat, mentre que l’alumne va respondre al seu company d’epístoles. D’aquesta manera, l’activitat s’ha anat repetint fins el mes de maig.

Val a dir, però, que l’any 2020 va tenir lloc el projecte ‘Ens connectem’, versió virtual del projecte intergeneracional ‘Ens escrivim’ que va tenir com a objectiu comunicar gent gran i gent jove de la Seu d’Urgell en plena pandèmia. Després d’una setmana de converses per WhatsApp, les quatre parelles formades per una persona gran i una persona jove cadascuna es van conèixer personalment per videotrucada. L’any passat no es va poder dur a terme aquest projecte.

Ens escrivim és una proposta endegada per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i els Serveis Educatius Alt Urgell-Cerdanya.