Troba una Z entre totes les S

La següent endevinalla és una autèntica bogeria i prova d’això és que milers d’usuaris encara no han aconseguit trobar la resposta. Intenta trobar la figura diferent en menys de tres segons.

Persones de tot el món han intentat trobar la lletra en qüestió, però molt pocs ho han aconseguit. Si bé és cert que el repte viral sembla senzill, el desafiament visual es dificulta per la similitud de formes entre la ‘Z’ i les ‘S’ que hi ha a la imatge.

A punt per revisar pixel per pixel aquesta imatge? Endavant. Para molta atenció. Si bé les característiques de la ‘Z’ estan molt poc definides, la lletra sí que pot ser identificada. No és tan difícil. Només has de trobar els trets propis de la ‘Z’ a tota la imatge. Recorda, la lletra en qüestió està amagada entre diverses ‘S’ de color morat, potser a prop d’alguna capaç de desviar la teva vista.