Troba el tamarro, un projecte per apropar el patrimoni natural al turisme familiar

Andorra Turisme i el set comuns han presentat avui al matí el nou itinerari turístic Troba el tamarro, un projecte desenvolupat en el marc del programa Infoturisme, i que pretén apropar el patrimoni natural d´una manera lúdica a través d´un circuit que recorre les set parròquies del país.

La cònsol major d´Encamp, Laura Mas, en representació dels set comuns; el director de Producte i Nous Projectes d´Andorra Turisme, Enric Torres i l´impulsor del projecte dels tamarros, Pere Moles, han estat els encarregats d´explicar aquest circuit turístic adreçat al públic familiar.

El projecte està format per set figures de grans dimensions construïdes en fusta i situades a l´aire lliure una en cadascuna de les set parròquies del Principat. Les creacions representen els tamarros, uns populars personatges llegendaris que viuen als boscos dels país.

A través d´un fulletó explicatiu, ja disponible a les oficines de turisme del país, es proposa la descoberta dels set tamarros. El llibret inclou un còmic de cada tamarro perquè els infants de fins a 12 anys puguin conèixer les característiques de cadascun d´ells així com el detall de la seva ubicació Malgrat estar situats en plena natura, els tamarros es troben en indrets fàcilment accessibles, amb aparcaments en zones properes i la seva localització perfectament senyalitzada a través de panells informatius.

Un cop completada la visita de tots els tamarros, i sempre i quan s’hagi marcat al llibret amb el corresponent segell de cadascun d’ells, els infants obtindran un obsequi de marxandatge que podran bescanviar a qualsevol oficina de turisme del país.

El projecte Troba el Tamarro ha estat possible gràcies a la col·laboració entre Andorra Turisme i els departaments de turisme de tots els comuns en el marc del programa Infoturisme, que té per objectiu desenvolupar i finançar conjuntament projectes turístics i implementar iniciatives per oferir noves propostes turístiques de país. Alguns dels projectes duts a terme en aquest marc són: la senyalització cicloturista dels ports de muntanya, l’edició del llibre “Camins d’Andorra”, l’homogeneïtzació de la imatge i dels procediments de les oficines de turisme o l´app “Turisme Actiu Andorra”, entre d’altres.