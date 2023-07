Triplica el límit d’alcoholèmia, causa danys a vehicles i pega a un policia

Una persona detinguda a la presó (SFGA/arxiu)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un jove de 21 anys amb un positiu d’alcoholèmia de 2,46, una taxa que multiplica per tres el límit penal. Se’l va controlar arran d’un accident la matinada de diumenge a la Massana en què va causar danys a dos vehicles que estaven estacionats i també al mobiliari urbà.

En el moment de l’accident, hi havia persones caminant per la vorera que es van poder apartar a temps. El conductor va intentar continuar la marxa, però efectius de Circulació de la parròquia, que van presenciar els fets, el van poder aturar. Quan la Policia el va detenir, va desobeir els agents, s’hi va resistir i va propinar un cop de cap a un d’ells. Per tot plegat, se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la funció pública i contra la integritat física i moral.