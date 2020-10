Trio Jakob guanya el II Concurs Internacional Cambra Romànica

El II Concurs Internacional Cambra Romànica ha tingut lloc aquest cap de setmana malgrat la situació marcada per la Covid-19 i sempre sota un estricte seguiment de les mesures sanitàries decretades pel Govern.

El jurat, format per David Sanz, Svetlana Tovstukha i Eugeni Sokhatskyy, ha tingut la difícil tasca d’escollir primer entre els 17 grups participants a la fase eliminatòria, dels quals 6 han passat a la final.

La categoria base, amb la participació de només 2 grups a causa del confinament preventiu d’un membre del 3r grup inscrit, ha tingut un primer premi desert i el segon ha anat a parar a les mans del Quartet Manén, un jove quartet de corda format per músics catalans. El premi del públic se l’ha endut el grup Twin Strings, amb Anna i Biel Balcells al violí i violoncel i estudiants del Conservatori dels Pirineus a la Seu d’Urgell.

La categoria avançada l’ha guanyada el trio amb piano Trio Jakobs amb músics d’origen català, basc i portuguès que actualment cursen un post-grau musical a Holanda. El segon premi ha anat a parar a mans del Delia Quartet, un grup format per quatre saxofons i de procedència catalana que no ha deixat ningú indiferent. El jurat ha volgut destacar amb una menció al Duet Rondeau, de clarinet i piano, establerts al Vallès. El premi del públic ha recaigut en les valencianes Hiru Neska, un trio de clarinet baix, clarinet i piano.

La fase final ha estat seguida en directe pel canal de Youtube de l’associació per unes 60-80 persones simultàniament, obtenint unes 1400 visualitzacions. A través d’un correu electrònic els espectadors virtuals han escollit el premi del públic.

L’organització destaca el difícil paper del jurat degut a l’alt nivell dels participants, i el feedback molt positiu rebut per part de tothom. Així mateix, agraeix especialment al Comú de Canillo i al Palau de Gel les facilitats rebudes per organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques amb les mesures sanitàries oportunes per la seguretat de tothom. També agraeix al Govern el seu suport i implicació amb la cultura musical andorrana.

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

L’associació va agafar l’any passat el relleu de l’organització del cicle Cambra Romànica al Comú de Canillo, i va assolir la consolidació d’un cicle del qual el públic sempre ha estat molt fidel i agraït. Aquest any les dificultats imposades per la pandèmia no han pogut aturar el que ja és un esdeveniment esperat de la tardor canillenca i que tindrà lloc els 6 dissabtes consecutius entre el 24 d’octubre i el 28 de novembre.