Trini Marín: “El Reglament de Participació Ciutadana acostarà la ciutadania a les institucions”

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha presentat el contingut del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el passat dimecres en Consell de Ministres, que dimana de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert i que té la finalitat de regular el dret a la participació ciutadana.

La ministra ha refermat l’aposta ferma del govern pel que fa a la participació ciutadana a fi d’encarar amb garanties d’èxit els reptes que la societat andorrana té plantejats. Això implica, segons Trini Marín, posar en marxa mecanismes efectius i regulats de participació ciutadana per a acostar les institucions al dia a dia de la ciutadania, mecanismes que van des de la transparència en la gestió fins a accions concretes, com ara processos de participació ciutadana, de debat i de consulta ciutadana.

L’articulat del Reglament estipula el detall dels instruments i eines de participació ciutadana. Així, s’hi han definit els processos de participació, les seves característiques, fases, convocatòries i tot el conjunt de procediments necessaris per a garantir un bon desenvolupament d’aquests. D’altra banda, també es preveu establir manuals i guies que detallin altres tècniques, metodologies, eines o instruments que afavoreixen la participació ciutadana.

La normativa contempla l’Audiència Ciutadana, que impulsa una trobada periòdica i anual entre la ciutadania que ho desitgi i una part o la totalitat dels membres del Govern per a exposar les propostes, formular les preguntes o peticions escaients. Aquest capítol serveix també per a establir entre altres les condicions d’ús i les generalitats de funcionament de la plataforma digital de participació ciutadana www.visc.ad.

Com a eina de planificació estratègica, el Reglament també preveu que el Govern hagi d’establir i aprovar un Pla Director de la participació ciutadana revisable cada 3 anys. Finalment, es crea també el Repertori de Participació ciutadana que permetrà al Govern conèixer la identitat de les persones, col·lectius o entitats interessades a participar en processos de participació ciutadana.

Amb l’objectiu de fer efectiu el principi de participació ciutadana, creant, reforçant o establint uns espais i òrgans d’interlocució estables mínims, s’impulsa la Comissió Operativa de Participació Ciutadana, la Visura Ciutadana o la Taula de Representació de la Diversitat Associativa d’Andorra.

La visura ciutadana, és un servei cívic voluntari conformat en un òrgan estable de participació format per 10 persones majors de 18 anys escollides per sorteig per un període de 2 anys i el seu funcionament serà autoregulat. La Visura té entre altres propòsits i funcions, les d’interlocució, de promoció d’una ciutadania activa i compromesa, d’afavoriment del diàleg per a esdevenir un òrgan de consulta, emetre informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques i elaborar propostes de millora.

La Comissió operativa esdevindrà l’òrgan interministerial de l’administració general de coordinació dels assumptes relacionats amb la participació ciutadana per a la seva transversalització i per a l’impuls d’una cultura participativa i democràtica tant a dins com a fora de l’administració.

El Reglament impulsa la creació de la Taula de Representació de la Diversitat Associativa d’Andorra com a espai de trobada, xarxa o instància legítima de la societat civil organitzada, entesa com una aliança no formal, però democràtica, on es crea i es fomenta la convergència, l’intercanvi i l’organització de diferents d’associacions, plataformes, grups i col·lectius del Principat d’Andorra amb la finalitat de formular una agenda d’objectius comuns davant dels desafiaments globals, per a facilitar a la societat civil organitzada, confrontar i dialogar amb agents privats, públics, institucionals i socials tant nacionals com internacionals.

El text preveu que el Govern promogui espais i relacions entre la Taula i l’administració, així com amb l’impuls de promoure contactes i aliances internacionals.

Finalment, de les disposicions finals, fer un especial incís en la disposició addicional tercera que permetrà habilitar el Departament de Participació Ciutadana a consultar les dades del Registre d’Associacions nacional.