Trilla i Martinón aclareixen els dubtes dels sanitaris sobre la vacunació contra la Covid-19 dels menors

El ministeri de Salut ha organitzat aquesta tarda una reunió informativa per al col·lectiu mèdic per tal d’exposar-los els criteris de vacunació contra la COVID-19 per als joves d’entre 12 i 15 anys i resoldre dubtes. La conferència ha anat a càrrec dels doctors i assessors del ministeri Antoni Trilla, epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Federico Martinón, investigador clínic i cap del servei de Pediatria de l’Hospital Clínic de Santiago de Compostela.

Així, a la reunió informativa hi han pres part prop d’una trentena de professionals i s’han tractat, d’una banda aspectes generals de la pandèmia, com la infecció per SARS-CoV-2, el pla de vacunació desenvolupat al principat, les noves variants, o l’efectivitat dels vaccins, i per l’altra temes concrets sobre la vacunació del col·lectiu d’adolescents, la seguretat de les vacunes en l’edat pediàtrica o la càrrega de la malaltia en infants.

En aquest sentit, cal recordar que l’Executiu va obrir als joves d’entre 12 i 15 anys la preinscripció a la plataforma habitual –www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019–. Tal com han exposat des del ministeri, la vacunació està oberta a tot el grup i es recomana especialment als infants que tinguin un risc d’infecció greu per COVID-19 a causa de complicacions prèvies com malalties de risc o immunosupressió i pels que convisquin també amb persones vulnerables.