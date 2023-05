Tricotil·lomania i tricofàgia

Omar El Bachiri. Psicòleg

El primer concepte fa referència a arrencar-se els cabells i el segon, a menjar-se’ls. Encara que són independents, moltes vegades van units donat que la tricofàgia pot ser conseqüència de la tricotil·lomania. D’entrada, aquest segon concepte està relacionat amb l’ansietat i l’avorriment, per tant és una manera de calmar-se o de passar l’estona, arrancar-se els cabells i depenent de la persona ho farà del cap, de les celles, dels braços, cames, etc. encara que, majoritàriament, és del cap i la incidència mundial d’aquest trastorn és del 2%. És a dir, la persona està nerviosa, angoixada, llegint, veient una pel·lícula estirada al sofà, etc. i de manera inconscient s’estira dels cabells fins arrancar-los, donant com a resultat una zona calba.

Per la seva banda, la tricofàgia fa referència a les ganes incontrolables de menjar-se’ls, primer se’ls passa entre els llavis, sentint la seva textura per a posteriorment mossegar-los i acabant deglutint-los, només que, en aquest segon cas, l’avorriment no forma part dels motius, només hi ha l’ansietat. Aleshores, qui pateix aquests trastorns pot deixar de relacionar-se socialment per vergonya a ser jutjat pel seu aspecte físic donant com a resultat moltes vegades la melancolia o, fins i tot, un estat depressiu. Ara, la millor manera d’abandonar aquests comportaments és amb la teràpia psicològica, una que s’enfoqui no tant en l’origen, sinó, més aviat en el motiu del seu manteniment i, paral·lelament, buscar altres maneres d’afrontar l’ansietat i l’avorriment.

A tall d’exemple, per a calmar l’ansietat tenim la parada del pensament compulsiu, es tracta de canviar-lo per un altre més productiu o exagerar-lo i que la persona vegi que no n’hi ha per tant o que, tot i ser catastròfic, sempre hi ha solucions no dramàtiques. En canvi, referent a l’avorriment, l’objectiu és fer entendre a la persona les conseqüències mentals que li aporten la seva conducta i, així, canviar-la per una altre igualment més productiva o no tan perjudicial.





