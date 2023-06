Triatletes d’arreu ja escalfen per a l’lronman de diumenge

Un corredor entrant a l’arribada de l’ironman Andorra 2022 (IRONMAN 70.3 Andorra)

Ja ha començat el compte enrere perquè, aquest diumenge 2 de juliol, el Principat, sigui de nou el gran escenari de l’lRONMAN 70.3 Andorra, amb el cor del país -Andorra la Vella- com a centre neuràlgic de la prova. Gairebé 500 triatletes seran a la línia de sortida, amb una presència molt destacada d’atletes d’elit, tant en categoria femenina com masculina. Aquesta competició forma part de l’Andorra Multisport Festival (AMF), un esdeveniment d’esports de resistència i aventura, organitzat per The IRONMAN Group.

Cartell de luxe amb una trentena de triatletes d’elit

El cartell de triatletes d’elit de l’IRONMAN 70.3 Andorra 2023 serà de luxe, amb una trentena de noms destacats d’aquest esport i amb una llarga trajectòria i un palmarès brillant. Entre els atletes professionals cal destacar la presència de l’alemany, Jan Frodeno, i de l’australià Cameron Wurf, tots dos residents al Principat. Seran els grans noms a seguir, però no els únics, perquè també hi haurà triatletes de pes com el també australià Josh Amberger, l’alemany Jonas Schomburg, el neozelandès Kyle Smith, el britànic Matt Palmer, el francès Antony Costes i el català Jordi Montraveta, entre d’altres.

El reconegut triatleta alemany, Jan Frodeno, tres vegades campió del món d’IRONMAN, es mostra entusiasmat de participar en aquesta prova a la seva residència actual i així ho ha expressat en un vídeo a les xarxes socials, afirmant que “competir al lloc on visc és una gran motivació, la cursa passa a prop del jardí de casa meva com qui diu”, ha afegit.

En categoria femenina també hi haurà un alt nivell de triatletes, amb la campiona de l’any passat al capdavant, l’australiana Ashleigh Gentle, que arriba amb ganes de penjar-se de nou la medalla d’or. No ho tindrà fàcil amb adversàries com la britànica Emma Pallant-Browne (guanyadora de l’IRONMAN 70.3 Mallorca l’any 2022) i l’alemanya Daniela Kleiser (tercera a l’IRONMAN 70.3 Marbella 2023). També cal destacar a la francesa, Nikita Paskiewiez, i a les triatletes espanyoles, Laura Gómez i Anna Noguera.

No es d’estranyar que hi hagi aquesta gran quantitat de triatletes d’elit que venen atrets pel recorregut de la prova i perquè l’edició d’enguany de l’IRONMAN 70.3 Andorra repartirà dues places en categoria masculina i femenina dels atletes l’elit per a disputar el Campionat del Món IRONMAN 70.3 de Finlàndia (26 i 27 d’agost), així com un total de 45 slot per als diferents grups d’edat que estaran competint al Principat.





Prioritzar la qualitat de l’esdeveniment

En aquesta edició 2023, l’organització ha fet un nou pas endavant per a prioritzar la qualitat reconeguda d’aquest esdeveniment esportiu per davant de la quantitat, al mateix temps que oferirà encara millors serveis a tots els participants de l’IRONMAN 70.3 Andorra. També s’ha optat per deixar el pàrquing del Parc Central amb l’objectiu de reduir l’impacte en la mobilitat i descongestionar aquesta zona important pels andorrans durant el seu dia a dia.

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha assenyalat que “hi ha moltes novetats, des de la ubicació, millores en el recorregut, actuacions musicals en directe, i moltes més. Totes elles pensades per a millorar l’experiència que l’atleta té de la prova, però també per a contribuir a la seva experiència com a turistes”.

En aquest sentit, ha afegit que “un 89% dels participants són de fora d’Andorra, això es veu repercutit en l’ocupació hotelera; la mitjana de pernoctació dels participants a Andorra, tres nits, supera la mitjana del país que està en dues nits”, ha remarcat.





L’IRONKIDS, una prova per als nens

Novament, l’IRONKIDS també repetirà presència a Andorra, concretament el dissabte 1 de juliol, al matí. Aquesta prova no competitiva permetrà veure els joves atletes córrer pel centre d’Andorra la Vella. Tot plegat, amb l’objectiu de divertir-se fent esport en una prova amb un caràcter purament recreatiu, de manera que no hi haurà premis per als primers. Tots els nens que completin la cursa rebran una medalla de finisher.

L’edat dels participants oscil·la entre els 3 i els 15 anys i la inscripció és gratuïta. La prova per als infants es farà a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella. Hi haurà quatre distàncies, segons l’edat de naixement, i anirà dels 250 metres fins als 1.000 metres. Serà tota una oportunitat per als més menuts per a començar a viure i gaudir d’aquest esport.