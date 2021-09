Tria bé les sabatilles d’esport

Ja s’anomeni jogging, fúting, running… Córrer és una activitat saludable i recomanable per a gairebé tothom. Triar l’activitat adequada per a cada persona és important, però també triar un calçat adequat. Les sabatilles d’esport han de ser de qualitat, però no cal obsessionar-se amb detalls que no són importants.

Unes sabatilles de qualitat poden ajudar a prevenir certs tipus de lesions, ja que estan confeccionades amb materials de qualitat, resistents i duradors, i tenen un disseny pensat per a optimitzar el rendiment i minimitzar l’impacte. Utilitzar una sabata de baixa qualitat pot provocar frecs, excessiu impacte pel mal esmorteïment o desgast prematur dels materials, la qual cosa obligarà a substituir el calçat sovint.

La varietat existent és molt àmplia, per la qual cosa es pot triar les que millor s’adaptin a l’exercici que practiquis i són per a tots els gustos.

Des de les més senzilles fins a altres plenes d'”extres”.

Els experts dedicats a tractar a aquesta mena d’esportistes, indiquen que encara que hi ha sabatilles en funció de la mena de trepitjada (se sigui supinador, pronador o neutre), no cal deixar-se portar per la por a les lesions com a element per a comprar unes sabatilles. Sí que és necessari que compris unes bones sabatilles per a córrer, però no està demostrat que el calçat corregeixi o eviti lesions en aquest sentit. És més, ni tan sols se sap si tenir peu pronador o supinador suposa risc de lesió o és una cosa perfectament compatible amb un normal desenvolupament de l’activitat física.

No obstant això, en cas de dubte, és millor acudir a un podòleg perquè realitzi un estudi de la trepitjada (estàtic i dinàmic) i que sigui ell qui ens aconselli quines mesures dur a terme (plantilles correctores…).

En definitiva, sembla adequat insistir en la idea que és ideal cuidar que el calçat sigui de qualitat, d’una marca fiable, amb prestacions suficients per a garantir que l’amortiment i el suport siguin bons i que no provocarà frecs o molèsties en usar-lo. Però no cal caure en confusions i optar per un calçat que s’anunciï amb unes prestacions que no necessitaràs o, senzillament, que no està demostrat que ofereixi.

Per Tufisio.net