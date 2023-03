Tret de sortida per al 10è Andorra Sax Fest

Giorgi Dzhishkariani, actuarà el dissabte, 1 d’abril, a les 20h, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella (Andorra Sax Fest)

Arrenca al Principat l’Andorra Sax Fest. Ja comencen ha arribar a les valls els diferents concursants, els membres del jurat i altres persones que tindran el seu protagonisme en el certamen, com els músics que oferiran els 5 concerts programats per a enguany.

Pel que fa al concurs, de l’1 al 3 d’abril (de dissabte a dilluns) tindrà lloc la primera ronda amb la participació dels 122 aspirants. Els concursants seleccionats s’anunciaran el dilluns, dia 3 d’abril, a les 18h30. El dimecres 5 tindrà lloc la segona fase del concurs. Els concursants seleccionats s’anunciaran el mateix dia 5, a les 16h. Finalment, el divendres, dia 7 d’abril, tindrà lloc la final del concurs amb les actuacions acompanyades per l’ONCA. El veredicte i l’entrega de premis serà a la tarda, a les 20h00.

En aquesta edició participen 3 andorrans al concurs: Cristel Villaró (Categoria 12 anys, Pere González de Alaiza Manubens (Categoria 15 anys) i David Francome (Categoria 18 anys). A les Masterclass, hi participen 5 andorrans més.

Respecte al primer dels concerts, aquest, anirà a càrrec de Giorgi Dzhishkariani, guanyador del concurs 2022. L’acompanyarà al piano Ekaterina Grabova. El programa del concert que oferirà són peces de d’Arensky, Txaikovski, Piazzolla i Vincent David. L’actuació tindrà lloc aquest dissabte, 1 d’abril, a les 20h00, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.

El preu de l’entrada per a assistir als concerts serà de 10 euros per als adults i de 5 per als infants i joves fins als 18 anys. Els tiquets es poden comprar a través de la pàgina web de l’Andorra Sax Fest.

Tots els concerts del programa seran retransmesos en directe (streaming) a través del web del festival,

del canal propi de Youtube, del perfil de Facebook i del canal d’Instagram gràcies al col·laborador

Adolphesax.com