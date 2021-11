Tret de sortida de la campanya d’hivern amb l’objectiu de consolidar la recuperació turística

La campanya de comunicació de la campanya hivernal ha començat aquest dijous a nou mercats en total on es promocionarà l’oferta turística del país. En concret, als mercats de proximitat (Espanya i França) s’allargarà fins al 31 de març i als mercats internacionals (Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia i Itàlia) serà fins al 15 de febrer.

Després de la complicada situació sanitària d’hivern passat, enguany s’encara l’hivern amb cert optimisme sempre que les condicions així ho permetin i en aquest sentit, s’aposta per realitzar una campanya de comunicació llarga, ja que als mercats de proximitat durarà més de quatre mesos. La voluntat és doncs incidir sobretot a França i Espanya sense oblidar els mercats internacionals.

Així ho han detallat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en una presentació realitzada al sector turístic del país.

Enguany es manté l’espot de la campanya d’hivern de la temporada passada que es va haver d’aturar a causa de les restriccions de mobilitat amb els països veïns. D’aquesta manera, amb el missatge “El millor del fred és poder entrar en calor” es proposen diferents activitats per gaudir a l’aire lliure, descobrir la cultura del país, la gastronomia i el wellness amb un to fresc i distès.

Atraure turisme de proximitat i en especial, madrilenys, amb la línia aèria Madrid – Andorra La Seu

Espanya i França acaparen bona part del protagonisme de la campanya d’hivern. Ja al detall, al mercat espanyol, la publicitat s’articula a través de l’emissió de l’espot a la televisió nacional i a la televisió autonòmica catalana que es complementen amb l’impacte de continguts digitals amb l’objectiu d’oferir una experiència crossdevice. La publicitat online també té un pes molt important a través de les principals activacions digitals: branding vídeo, branding display, performances, xarxes socials i captació de leads. Com a darrera part de l’estratègia publicitària, també es farà publicitat en ràdio que es concentrarà a València, Madrid i Aragó.

A més, aquesta temporada d’hivern també es reforçarà la promoció al mercat madrileny. L’entrada en funcionament dels vols regulars que connectaran l’aeroport d’Andorra-La Seu amb Madrid a partir del pròxim 17 de desembre i que operaran cada divendres i diumenge durant la temporada d’hivern afavorirà la connectivitat del Principat amb la capital espanyola.

A França, també s’ha previst una rellevant campanya de comunicació que s’articula a través d’una forta presència a la televisió nacional i a la televisió regional. En l’àmbit online, la publicitat es realitzarà en diferents formats digitals i audiovisuals, seguint una estratègia similar a la del mercat espanyol. La campanya es complementa també en diferents emissores de ràdio clàssiques i també a la ràdio digital.

Per reforçar la comunicació al mercat francès s’ha previst també realitzar una acció especial a París amb la retolació de 30 vehicles elèctrics que circularan per les principals avingudes de la capital francesa.

La campanya d’Andorra també estarà present a un total de 653 sales de cinema de les regions d’Occitanie i de Nouvelle Aquitaine amb més de 760.000 entrades garantides, cosa que ens permet comunicar l’oferta d’Andorra en un entorn on l’audiència està captiva i atenta al missatge.

Els mercats internacionals continuen sent una aposta en l’estratègia d’aquest hivern per reforçar el posicionament d’Andorra i fomentar el record de marca. Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia i Itàlia seran els països on se centrarà la comunicació d’Andorra en formats 100% digitals.

No obstant la campanya publicitària també es veurà reforçada amb la tour-operació es realitzaran accions de co-branding amb un total de 35 tour-operadors de 14 països diferents, que permetrà ampliar i difondre el coneixement d’Andorra als mercats internacionals

Consolidació de l’aliança estratègica amb Disney i National Geographic

Tal com es va presentar a l’estiu, s’ha fet una versió de l’espot d’animació de Disney en la seva versió d’hivern, que s’emetrà a Disney Channel i en tota la resta de canals digitals sigui a Youtube o les xarxes socials de Disney. Aquestes accions es duran a terme del 15 de desembre al 31 de març.

L’aliança amb National Geographic permetrà estrenar aquest hivern el documental “Andorra al Natural” de 22 minuts de durada. Aquest documental és una producció de National Geographic que recull les millors imatges i escenes de la natura andorrana gravades els darrers mesos. El fet que sigui una producció de National Geographic ens garanteix la màxima qualitat de la peça que s’emetrà al canal de televisió National Geographic, Wild i Fox a partir del març/abril, i que tindrà una campanya de promoció associada.

En complement a l’audiovisual també es farà una campanya digital i en xarxes socials tant de la fauna com de la flora d’Andorra a través de noves peces de contingut audiovisual.

Balanç d’un estiu satisfactori

Malgrat encara notar els efectes de la pandèmia, l’estiu del 2021 va tancar amb unes xifres satisfactòries superant els 980.000 turistes, xifra que suposa un 26% més de turistes respecte a l’estiu del 2020. El volum de pernoctacions ha registrat un increment del 29% entre els mesos de juny i setembre tot passant de 2,1 a 2,7 milions i amb un increment de la pernoctació mitjana de 2,64 a 2,70 nits.

L’arribada a Andorra del Tour de France, ha estat una important manera de promoure la destinació, amb una etapa que es va retransmetre a 190 països i que va rebre una audiència mitjana de 5,2 milions de teleespectadors, amb un pic de més de 7 milions de teleespectadors.

Cal destacar també que l’Andorra Mountain Music que va tenir lloc del 26 de juny al 31 de juliol acollint alguns dels DJ’s amb més renom internacional va assolir una ocupació del 83,5 d’espectadors i el 86,2% va declarar que assistir als concerts era el principal motiu de visita al país.