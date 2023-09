Tret de sortida al nou curs 2023-2024 a l’UdA

El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, donant la benvinguda als alumnes (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha donat aquest dilluns, 11 de setembre, el tret de sortida al curs 2023-2024 amb l’inici de les classes dels estudis presencials. Tot i que els estudiants de segon i tercer curs del bàtxelor en Infermeria ja van avançar la data d’inici dimecres passat, aquest dilluns ha començat plenament l’activitat lectiva, amb les sessions de presentació de l’UdA als nous estudiants i l’inici de les classes de les formacions reglades presencials: els bàtxelors en Ciències de l’educació, Administració d’empreses i Informàtica, i el Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració.

La jornada ha comptat amb una sessió d’acollida als nous estudiants durant la qual el rector de la Universitat, Miquel Nicolau, els ha donat la benvinguda, i les coordinacions i els responsables dels diferents serveis de l’UdA els han ajudat a fer el primer contacte amb la institució.

Aquest dimarts s’iniciaran les classes del màster en Educació i també les del nou màster en Analítica de dades, la novetat d’aquest curs. Tots dos s’imparteixen en modalitat semipresencial, amb sessions presencials les tardes de dimarts, dimecres i dijous.

D’altra banda, el 27 de setembre s’iniciaran les classes de la resta de bàtxelors i màsters virtuals que es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També al llarg del mes de setembre comencen alguns dels programes de formació continuada de la Universitat d’Andorra, que s’aniran ampliant al llarg del curs.

En l’espera de disposar de les xifres definitives de matriculats, l’UdA preveu acollir aquest curs 2023-2024 un nombre d’estudiants de formacions reglades similar al de l’any passat.





Novetats destacades

A banda del nou màster en Analítica de dades, que es posa en marxa per a formar persones que puguin dedicar-se a una de les professions emergents més importants del moment, enguany també hi ha com a novetats els nous plans d’estudi dels bàtxelors en Administració d’empreses i d’Infermeria, que s’adapten al nou model educatiu de l’UdA basat en competències. A més, es posa en marxa una modificació del pla d’estudis del bàtxelor en Dret, que incorpora més crèdits amb contingut andorrà. En matèria de formació continuada, les principals novetats són la represa del postgrau en Fiscalitat, després d’uns anys sense oferir-se, i la segona edició del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació.





Inauguració el 3 d’octubre a Andorra la Vella

El curs acadèmic 2023-2024 serà formalment inaugurat en l’acte que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el 3 d’octubre a les 11 hores. Convidada per la Universitat d’Andorra, la doctora en Informàtica Ana Freire, experta en intel·ligència artificial i anàlisi de dades, hi pronunciarà la lliçó inaugural. L’acte inclourà la graduació de la promoció 2023, amb el lliurament de títols d’Estat.