Tret de sortida al I Campus Esportiu d’Handbol

Una vintena de nens de diverses edats s’han congregat a la Parròquia d’Ordino per participar en el primer campus esportiu organitzat per la Federació Andorrana d’Handbol juntament amb Stade Sport i Handball School.

En el seu primer dia, els nens van poder començar els entrenaments al pavelló de l’escola Germans de Riba d’Ordino, després de diversos mesos de pausa a causa de la crisi sanitària. La represa ha començat per un entrenament tècnic per recuperar a poc a poc sensacions i s’ha complementat per activitats d’esbarjo que han servit perquè els nens formin grup. La tarda d’ahir va anar acompanyada d’entrenaments més específics i partits barrejant les diverses categories.

El Campus compta amb la presència de destacats membres de la Federació Andorrana d’Handbol com són Edgar Serra, Coordinador de les seleccions base d’Andorra, Adrià Pifarré, Capità de l’equip Masculí Absolut i militant al Ikasa BM Madrid i els joves components de l’equip Juvenil d’Andorra, Jan Busquets i Martí Ballester que completen l’Staff del Campus.

Els jugadors per la seva part són joves compresos entre les categories d’Aleví fins a Cadet tant d’Andorra com de Catalunya, que fan del Campus un estatge que combina handbol i minihandbol amb l’objectiu d’educar les futures generacions en el millor ambient possible. El Campus durarà un total de cinc dies on els components seguiran gaudint d’entrenaments i activitats lúdiques per descobrir diversos indrets de la parròquia d’Ordino i del país.