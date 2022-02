Tret de sortida al Carnaval d’Encamp amb gran assistència de públic a la Penjada del Carnestoltes

El Carnaval d’Encamp ha començat aquest dissabte al matí amb la penjada del Rei Carnestoltes, que ha tingut lloc a les 12 h a la plaça del Consell. Com és tradició, l’acte de la penjada ha estat marcat per la sàtira social i política. S’han tractat temes nacionals, com la vacunació contra la COVID o els ERTOS, i d’altres més parroquials, com els treballs d’obres públiques a Encamp. A més, durant la sàtira han anat apareixent personatges com el cap de Govern, el ministre de Salut, la cònsol major del comú d’Encamp, el conseller de Cultura i Afers Socials encampadà i altres membres dels organismes polítics i socials del país.

Pel que fa al Carnestoltes, enguany s’ha penjat a l’actual cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Al respecte, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha matisat que es tracta d’un fet representatiu, “ja que el seu pare havia estat un gran impulsor del Carnaval d’Encamp”. A més, en la sàtira que representa la Comissió de Festes d’Encamp “sempre solem sortir els polítics, i aquest any no podíem ser menys. És l’essència”.

D’altra banda, la cònsol major ha celebrat la gran assistència a la penjada i ha assegurat que “estem molt contents de poder tornar a gaudir del Carnaval d’Encamp amb tota la seva tradició. És una festa molt important per tota la parròquia”.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha remarcat que la primera activitat del Carnaval ha sigut tot un èxit, i ha destacat que “tot i l’afluència, s’estan seguint les mesures sanitàries en tots els actes, per tant, esperem que vagi tot bé”.

Després de la penjada, l‘Esbart Sant Romà ha ballat la Jota de Rondalla, tot un referent en la música d’arrel tradicional. El públic ha rebut amb molta alegria aquesta nova peça que l’Esbart ha estrenat per a l’ocasió i ha sigut un moment de molta animació entre tots els assistents.