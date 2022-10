Tret de sortida a la campanya de ‘matchfunding’ Alt Pirineu i Aran

Els 6 projectes guanyadors del Matchfundig Alt Pirineu i Aran ja han començat la campanya de captació de fons. Fins el 16 de desembre qualsevol persona podrà participar en el finançament d’aquests projectes, un de cadascuna de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, perquè puguin assolir els seus objectius.

Per a fer-ho es pot accedir a la plataforma Goteo on els futurs inversors trobaran informació detallada dels objectius que planteja cadascun d’aquests projectes, així com les recompenses que ofereixen a canvi de les donacions.

Els projectes seleccionats de les sis comarques són:

Bolets Peratxa. Cultivar miceli per a conrear futur a la comarca de l’Alt Urgell. Cultiu de miceli de manera sostenible en hivernacles per a l’obtenció de bolets ecològics, a Organyà, gràcies a l’energia solar i a l’aigua de la font Bordonera. A partir del cultiu de bolets es vol crear un entorn laboral en llengua de signes catalana a la comarca, i a més, es vol contribuir a l’alimentació ecològica i de proximitat.

Espai d’encontre comunitari Copsant al Pallars Sobirà. Copsant és una cooperativa d’habitatge, usuàries i consumidores situada al Baix Pallars. El seu objectiu és alliberar les terres de propietat de la cooperativa per tal que petites productores les puguin treballar i, així, afavorir l’arrelament al territori. Pretenen rehabilitar el paller Casa Cossant per a transformar-lo en la seu social del Banc de Terres Vives i des d’on puguin desenvolupar diferents tallers i xerrades. Pretenen afavorir petits projectes on la cura pel medi ambient i la transformació eco-social siguin línies d’actuació.

Huma Slow Broths a l’Alta Ribagorça. Elaboració artesanal de brous funcionals amb un alt contingut en proteïnes i col·lagen. D’acord amb el principi de residu zero, s’elaboren amb ossos de vedelles del territori, aigua de Caldes de Boí i un procés productiu molt acurat per tal de garantir els valors nutricionals que aporten aquesta funcionalitat.

El refugi de la Feixa a la Cerdanya. Es tracta d’un refugi de muntanya situat al terme municipal de Ger, en un entorn privilegiat, a 2.160 metres d’alçada en plena alta muntanya. El que proposen amb la iniciativa presentada és fer un seguit de millores en la sostenibilitat per a minimitzar l’impacte humà en l’entorn del refugi amb la construcció d’un vàter sec ecològic.

Geobike Lo Podall al Pallars Jussà. Establir el Pallars com a zona de referència per a la pràctica BTT, disposant dels mitjans necessaris per a fer aquesta evolució. Vol donar continuïtat i estabilitat a la feina feta fins ara per l’associació Lo Podall, on s’han recuperat antics camins i se n’han creat de nous per a elaborar un teixit de senders aconseguint fer rutes atractives i de gran interès paisatgístic.

Husta Skis a la Vall d’Aran. Disseny i fabricació d’esquís fets a mida, barrejant processos artesanals i materials sostenibles amb l’última tecnologia de la indústria 4.0. Són esquís totalment personalitzats, fets a mida a les necessitats físiques i tècniques de cada esquiador.

Des de les administracions públiques es complementarà amb un fons públic de 24.000 euros (4.000 euros per projecte) les aportacions de la ciutadania.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona.