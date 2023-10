Tret de sortida a la 44a Fira d’Andorra la Vella, una cita econòmica i social indispensable

Cartell de la 44a Fira d’Andorra la Vella (Comú)

La 44a Fira d’Andorra la Vella s’ha posat en marxa aquest matí de divendres amb més expositors que mai i una àmplia representació del teixit empresarial i associatiu del país. Fins al diumenge es podran visitar els estands de les 187 empreses i entitats que s’han reunit a la Fira, que s’espera que aquest any també rebi milers de visitants.

En aquest sentit, el cònsol major, David Astrié, ha destacat durant el discurs inaugural que el nombre de participants ha augmentat aquest any i que això demostra que la cita “s’ha consolidat com al certamen de referència entre moltes empreses del país que hi confien”.

El cònsol major, a més, ha assegurat que la Fira té una important tasca que contribueix “a aquesta activitat econòmica, per a fer que la parròquia i el país continuïn creixent”. També el vessant més social, que és una de les potes que sustenta aquest esdeveniment, “és indiscutible”. Ha remarcat que “confiem que des d’avui i fins diumenge passarà de nou per aquestes instal·lacions la pràctica totalitat del país. Perquè aquesta cita també és un punt de retrobament social, de cohesió”.

En aquesta edició el nombre d’expositors s’ha augmentat en més d’una quinzena, i s’han posat en marca un total de 187 estands repartits pels més de 10.000 metres quadrats, que es divideixen entre el recinte firal instal·lat a l’aparcament del Parc Central i els espais exteriors, pel passeig a la vora del riu.

D’altra banda, durant la seva intervenció, el cònsol major ha volgut tornar a posar sobre la taula la necessitat d’un recinte multifuncional a la parròquia. Un espai que pugui “albergar grans esdeveniments com el que avui estrenem”. En aquest sentit, ha destacat que “hem de ser conscients que molts dels espais dels quals disposem avui dia no són de titularitat pública i estan subjectes a desenvolupaments urbanístics” i, per tant, caldria buscar una alternativa que aporti més seguretat i estabilitat.

Aquest any, a més, ha coincidit la celebració de la Fira d’Andorra la Vella amb la de la tradicional Fira del bestiar, que té lloc avui també a l’aparcament de l’antiga plaça de braus. El cònsol major ha assegurat que “celebrem la coincidència de dates”.

L’acte d’obertura de la Fira ha comptat amb la presència, entre d’altres, del cap de Govern, Xavier Esport, el síndic general, Carles Ensenyat, a més de representants del Govern, del Consell General i de l’àmbit institucional i econòmic.





Un viatge interactiu i visual per la transformació d’Andorra la Vella

La innovació, la realitat virtual i la realitat augmentada tornen a tenir un paper fonamental en aquesta edició de la Fira, que es podrà visitar avui, demà i diumenge. En aquesta ocasió, l’estand institucional del Comú d’Andorra la Vella és una mostra interactiva, didàctica i visual de la transformació de la parròquia en els darrers anys. Mitjançant una taula que reflecteix un mapa de la parròquia, des de la Margineda fins al carrer de la Unió, es pot anar seleccionant i observant quines han estat les principals actuacions que s’han dut a terme. Així, es pot observar des de regeneració urbana, nous parcs o la instauració del transport públic gratuït.

A la resta de l’envelat, de més de 8.000 metres quadrats, hi haurà una forta presència del sector de l’automòbil, amb 13 concessionaris participants que ocupen la meitat de la superfície. La mostra també destina un apartat destacat als productors agrícoles i artesans andorrans i francesos (26), amb un espai diferenciat.

Al voltant del Parc Central, a l’espai exterior, hi ha expositors (50) relacionats amb activitats infantils, mercat artesanal i productes alimentaris al passeig del riu.

A més a més, a l’aire lliure torna a tenir presència la Fira d’associacions, que compta amb una quarantena d’entitats que hi participen. Al llarg del cap de setmana, per tant, es duran a terme actuacions i exhibicions de diferent tipologia (folklore, esport i cultura).