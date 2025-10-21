Tret de sortida a la 37a Assemblea de la Regió Europa amb la participació de 23 països, a Andorra

El Consell General organitza per tercera vegada l’Assemblea de la Regió Europa de l’APF, després que acollís les edicions de l’any 1997 i 2018. Enguany, se celebra la 37a edició amb la participació de més d’un centenar de parlamentaris de 23 països diferents. Aquest dimarts al matí, ha tingut la sessió inaugural amb la participació del síndic general, Carles Ensenyat, que en el seu discurs ha destacat que s’ha d’enfortir “la cooperació entre els nostres països i fer de fòrums com aquest, una via per a evitar la fragmentació i que alhora serveixi per construir ponts de diàleg”. Ensenyat ha fet una crida a potenciar la col·laboració entre les seccions de l’Assemblea de la Regió Europa per a “promoure un model de relacions internacionals basat en el dret, el diàleg i el respecte a la diversitat cultural”.
En aquesta sessió inaugural també ha intervingut Marc Magallon, president de la secció Andorra, que ha fet un recorregut per la trajectòria de la delegació del Consell General a l’APF des de l’any 1982. A més, Magallon, atenent els mitjans de comunicació, s’ha mostrat molt satisfet pel poder de convocatòria d’aquesta edició que està reunint al Principat d’Andorra a 23 seccions i 106 parlamentaris, tot un rècord pel que fa a la Regió Europa.
Les sessions de treball de la 37a Assemblea de la Regió Europa (ARE) tindran lloc entre avui i demà dimecres al voltant de tres temàtiques diferenciades: les crisis geopolítiques i comercials, l’impacte en l’economia i l’ocupació de la intel·ligència artificial, i el paper dels joves en l’economia del futur.