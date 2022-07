Tresa Vergés, una nedadora que creix en cada competició

Debutar en una competició continental amb 15 anys, millorar o quedar molt a prop de les seves marques personals i aconseguir un rècord d’Andorra està fenomenal’, així s’ha expressat, Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la Federació Andorrana de Natació, sobre el debut internacional de Tresa Vergés en el 16è Festival Olímpic de la Joventut Europea d’estiu de 2022 (EYOF), organitzat pel Comitè Olímpic Eslovac, a la ciutat de Banská Bystrica, entre el 24 i el 30 de juliol, amb la participació d’atletes i equips de 48 països.

Durant la seva participació, Tresa, ha millorat el rècord d’Andorra de quinze anys, en 400 m lliures, amb un crono de 4:41,03 que li ha valgut una 22a posició i li ha permès superar la marca d’Alexandra Mejía de 4:41,57, del 5 de desembre de 2021. També ha assolit una millor marca personal a la prova dels 200 m lliures amb un temps de 2:12,83 i una 32a posició.

Maltrana: ‘Potser no és un fet inèdit, ni tampoc sorprenent, però és un exemple tangible dels senyals de progressió. L’evolució de Tresa —i del conjunt— és percentualment quantificable aquesta temporada.

La seva participació durant el campionat ha estat satisfactòria, amb una millora evident tant a dins com a fora de la piscina. Ha estat per primera vegada en un campionat llarg —set, vuit dies— en el qual ha sabut gestionar, canvis de rutines i entrenaments durant llargs períodes de temps i, també, refer-se del canvi entre l’emoció positiva i la frustració del moment menys satisfactori.

Molts canvis de rutina, moltes emocions seguides que un esportista jove i en creixement ha d’aprendre a gestionar amb eficiència. Madurar aquesta faceta de la competició, permet mantenir la motivació i fruir mentre dones el millor de tu com a nedador’, afegeix Maltrana.

‘Participar (en competicions d’aquest tipus) et dona l’oportunitat de conèixer el nivell de la natació a Europa i t’ajuda a entendre fins on vols arribar’, ha comentat Tresa Vergés que, per a acabar, ha afegit ‘la temporada vinent, lluitaré per a estar a un gran nivell que em permeti gaudir de més oportunitats per a participar en competicions internacionals’