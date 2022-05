Tres vehicles implicats en un accident amb ferits a l’avinguda Meritxell

Aquesta tarda de dilluns s’ha produït un accident de circulació a l’avinguda Meritxell amb el balanç de tres ferits. Els tres ferits són els conductors dels cotxes, que han estat traslladats a l’hospital per a valorar el seu estat. Els tres vehicles circulaven en la mateixa direcció i la col·lisió ha estat en cadena. Per causes que encara s’investiguen, dos dels vehicles han acabat pujant a la vorera després d’impactar contra una de les jardineres.

El sinistre, que ha tingut lloc a l’altura del número 62 de l’avinguda de Meritxell ha estat força aparatós. Els serveis d’emergència s’han desplaçat al lloc de l’accident per tal d’atendre els ferits i treballar amb l’objectiu de normalitzar la circulació l’abans possible.