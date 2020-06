Tres persones reben l’alta després de superar la Covid-19 mentre el brot de Salita arriba a 10 persones

El brot de Covid-19 detectat a Salita ha afectat una desena persona, pel que ja són 9 residents i un professional els afectats per aquest brot. Aquest nou contagi fa augmentar fins a 852 els casos totals diagnosticats. A la vegada, tres persones han rebut l’alta després de superar la malaltia i ja són 738 les persones que s’han curat.

El brot al centre residencial ha fet augmentar també el nombre d’hospitalitzats, ja que els residents de Salita afectats han estat reubicats a l‘Hospital. Així, hi ha 11 pacients amb Covid-19 a l’Hospital, 9 d’ells provinents de Salita. Tots ells estan a planta i no hi ha cap malalt de coronavirus a la unitat de cures intensives.

Amb tot plegat, hi ha 63 casos d’infecció activa, dos menys que ahir. Les defuncions acumulades es mantenen en 51, pel que des del passat 16 de maig no s’ha de lamentar cap víctima mortal.