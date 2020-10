Tres noves morts eleven fins a 66 les defuncions per Covid-19

Salut ha informat de tres defuncions més aquest dijous relacionades amb el coronavirus. Un home de 94 anys, que no provenia del Cedre, ha mort a l’hospital i un altre de 58 anys, positiu amb símptomes lleus, ho ha fet al seu domicili per altres causes. A la tarda s’ha comunicat la mort d’una tercera persona, una dona de 80 anys que es trobava a l’UCI i patia patologies prèvies. Amb aquestes tres defuncions les morts relacionades amb la Covid-19 s’eleven a 66. A l’hospital aquest dijous hi ha 38 persones ingressades, 29 a planta i 9 a l’UCI, 8 de les quals amb ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre es mantenen 25 padrins ingressats.

Aïllaments a ludoteques i escoles

Mentrestant, continua el degoteig de grups de convivència infantils aïllats per positius. Els últims, una unitat de disset nens de la ludoteca de Santa Coloma i una altra al Llamp amb dotze infants. A l’Escola Andorrana de Santa Coloma s’han confinat cinc classes més. França amplia el toc de queda

A França s’ha ampliat el toc de queda a trenta-vuit departaments més. Així, la població de cinquanta-quatre de les cent una regions franceses s’haurà d’estar a casa entre les nou de la nit i les sis del matí. La mesura afecta quaranta-sis milions de persones.