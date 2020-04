El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que en les darreres hores no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a la Regió Sanitària (RS) de l’Alt Pirineu i Aran. D’altra banda, s’han diagnosticat 3 nous casos de COVID-19 al territori pirinenc.

Actualment, 34 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la RS Alt Pirineu i Aran, totes estables a planta. D’aquests casos, 6 pacients són atesos a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

D’altra banda, 5 malalts es troben ingressats a l’Espitau Val d’Aran; hi ha 17 persones estan ingressades a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, totes a planta, i 6 hospitalitzats a l’Hospital de Cerdanya.

En les últimes hores, no s’ha registrat cap alta als centres hospitalaris pirinencs, mentre que les altes acumulades són 84.

Estadístiques i dades sobre la COVID-19