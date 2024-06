Tres medalles i doble rècord d’Andorra de Kevin Teixeira al ‘Meeting National de Printemps’, a França

A l’esquerra i al podi, el nedador andorrà, Kevin Teixeira (FAN)

Pas endavant de l’absolut Sub-20, Kevin Teixeira que el cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny ha fet un doble rècord d’Andorra, amb tres medalles i dues millors marques personals (MMP) en el ‘Meeting National de Printemps – Regió Sud’ disputat a la piscina de 50 m del centre aquàtic Yves Blanc d’Aix-en-Provence, una reunió classificatòria per a tots els campionats nacionals de França, sense certificació olímpica de World Aquatics.

Teixeira, que progressivament es fa més competitiu en la categoria absoluta, ha nedat les proves de 1500, 800, i 400 m lliures. Ha fet el seu primer rècord del campionat a la sèrie final de la prova de 1500 m, amb un 2n lloc, medalla de plata i un temps de 15:54,50 i 760 punts AQUA, amb els que ha rebaixat la seva marca de 15:54,95 del 27 de gener de 2024 a Saint-Raphaël, França.

La marca de Kevin —que no està a l’abast de tothom— si l’hagués assolit en un campionat certificat, hauria situat al més jove dels absoluts a la segona plaça del rànquing de classificació andorrà per als Jocs Olímpics de París. La marca és oficial i vàlida per a accedir a altres competicions. El rànquing nacional per punts AQUA que s’actualitza amb cada competició, és el principal criteri esportiu que considera la World Aquatics per a adjudicar les places d’universalitat a un nedador i/o una nedadora dels països amb més dificultats per a assolir les marques mínimes de classificació.

La sol·licitud de les places les fa el Comitè Olímpic Nacional de cada país. La natació andorrana no té garanties de poder assistir als Jocs de París 2024. Teixeira amb 710 punts, a dia 6 de juny, ocupa el 4t lloc del rànquing andorrà de proves certificades, darrere de Patrick Pelegrina (762), Bernat Lomero (740) i Tomàs Lomero (724).

El segon rècord de Teixeira, va arribar en la sèrie final de la prova de 800 m lliures, on també ha acabat 2n i medalla de plata, amb un temps de 8:18,59 i 745 punts AQUA. Un registre que rebaixa més de sis segons, la seva marca de 8:24,79 del 29 de març de 2024 a Saint-Raphaël, França.

Pel que fa a la prova de 400 m lliures Kevin va nedar tant la sèrie preliminar (1r / 4:02,72 MMP / 745 punts AQUA) com la final A (1r / 4:02,66 MMP / 745 punts AQUA) on ha guanyat la medalla d’or. Ambdues marques es van quedar a tocar dels 4:02,07 del rècord d’Andorra d’Hocine Haciane de l’1 de juny de 2005.