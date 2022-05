Tres maneres d’estrenar cotxe nou

En funció de la pressa que tinguis per a estrenar cotxe, del teu pressupost o de la importància que li donis als acabats i prestacions, et resultarà útil saber que a l’hora comprar un vehicle tens tres opcions: comprar un cotxe per encàrrec, d’estoc o de quilòmetre zero.

Comprar un cotxe per encàrrec. Aquesta fórmula és comprar un “cotxe a la carta”. Aquest vehicle es fabrica expressament per a un determinat comprador, que ha triat una versió, motor, color i equipament opcional que fan aquesta unitat una mica especial. Normalment, comprar un cotxe així implica haver d’esperar una mica de temps fins que es lliura el vehicle.

Comprar un cotxe d’estoc. És un cotxe nou que no ha estat matriculat ni ha estat usat per ningú. Porten un tipus d’equipament estàndard, els demanen els concessionaris, i així s’asseguren una disponibilitat d’unitats per als clients, que esperen a ser adquirits en els dipòsits o concessionaris. El client haurà d’adaptar-se a la configuració que tinguin els vehicles disponibles, sol gaudir d’ofertes o descomptes, i el seu lliurament es realitza, més o menys, en una setmana.

Comprar un cotxe de quilòmetre zero. Es diu així als vehicles que ja han estat matriculats, i només cal fer un canvi de titular. Solen comptar amb ofertes i descomptes molt importants; a més, el seu lliurament al nou comprador es du a terme generalment en pocs dies.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat